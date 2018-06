Mercato OM: Raiola évoque la rumeur Balotelli

Mario Balotelli à l’OM, c’est possible. Invité à commenter la rumeur de l’arrivée éventuelle du buteur italien à Marseille cet été, Mino Raiola n’a pas caché qu’il avait de "bonnes relations" avec les dirigeants olympiens. "Je connais très bien le directeur sportif (Andoni Zubizarreta) et le président (Jacques-Henri Eyraud). On va voir, c’est trop tôt", a-t-il confié à RMC Sport.

"Mario est un joueur qui crée des émotions. Il se donne toujours à 100%. Ça peut se marier très bien avec la mentalité marseillaise, a ajouté l’agent de "Super Mario", qui va changer de club lors du mercato après deux saisons prolifiques sous les couleurs de l’OGCN. Les Marseillais sont comme ça. Ils sont chauds. Et Mario est chaud, il est comme ça. On va voir."