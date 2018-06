Mercato OM: Pizzi trop cher pour l’OM ?

Désireux de se renforcer aux avant-postes, l’Olympique de Marseille aurait des vues sur Pizzi, l’attaquant du Benfica. Un joueur également courtisé par l’Olympique Lyonnais.

Mais à en croire O Jogo, le club lisboète demanderait pas moins de 25 millions d’euros pour laisser partir l’international portugais, auteur de 6 buts et 6 passes décisives cette saison en championnat. Une somme vraisemblablement rédhibitoire pour le club phocéen. Moins pour l’OL et ce d’autant plus en cas de vente de Nabil Fekir.