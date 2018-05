Mercato OM: Pelé se rapproche de la sortie

Après trois saisons à l'Olympique de Marseille, dont une en tant que titulaire à part entière avant le retour de Steve Mandanda l'été dernier, Yohann Pelé s'apprête à quitter la cité phocéenne. L'ancien gardien de but du Mans arrive en fin de contrat au 30 juin et n'a toujours pas été prolongé.

Or en parallèle, selon les informations de France Football, les représentants de "l'Albatros" auraient reçu des propositions du Stade Malherbe Caen et du Racing Club de Strasbourg. Les Normands visent un portier d'expérience pour placer un ancien de l'OM, Brice Samba, en concurrence suite à la retraite de Rémy Vercoutre. Dans les rangs alsaciens, on semble chercher une valeur plus sûre qu'Alexandre Oukidja et Bingourou Kamara.