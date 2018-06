Mercato OM: La piste Strootman réactivée

L'été dernier, Kevin Strootman avait été longtemps annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, ce alors l'AS Rome n'était pas vendeuse et que les Phocéens n'avaient vraisemblablement pas les moyens financiers pour espérer débaucher le milieu de terrain batave. Mais selon la Gazzetta dello Sport, les contacts entre la Louve et les Ciel et Blanc seraient encore d'actualité en cette intersaison 2018.

Les Giallorossi seraient cette fois décidés à laisser partir l'international néerlandais, et Rudi Garcia tenterait de son côté de convaincre celui qu'il avait dirigé dans la cité de Romulus et Remus par le passé. Le montant du transfert hypothétique avoisinerait néanmoins les 30 millions d'euros.