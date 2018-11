Mercato OM: La mise au point de Toloi

Défenseur central réputé en Italie, où il fait les beaux jours de l’Atalanta depuis 2015, Rafael Toloi n’a jamais cessé de clamer sa reconnaissance envers Rudi Garcia, le coach qui le fit venir à Rome en provenance de Sao Paulo en 2014.

Ces derniers temps, la rumeur d’une connexion avec l’OM et l’ancien entraîneur giallorosso a refait surface avec insistance. A un point tel que l’intéressé y a réagi dans les pages de la Gazzetta dello Sport, affirmant alors sa volonté de prolonger à Bergame, où il lui reste 18 mois de contrat.

"J'aime la ville de Bergame, les supporters, le club, je suis heureux, j'ai 28 ans et je sais que je suis au moment décisif de ma carrière, dixit le Brésilien, ainsi relayé par Le Phocéen. Je veux resigner et j'espère que ce sera le plus tôt possible. Si on a déjà parlé d'un départ pour moi, je ne l'ai jamais pris en compte. On parle de Garcia et de Marseille, mais ce n'est qu'une rumeur, qui traine depuis des années."