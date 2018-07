Mercato OM: La mise au point de l’agent de Meyer

Toujours dans l’attente de la réponse de Mario Balotelli, l’Olympique de Marseille explore d’autres pistes en vue de son mercato estival. L’une d’elles mène à Maximilian Meyer, libre de tout contrat après avoir quitté Schalke 04. L’international allemand est évidemment très courtisé et ses prétentions salariales, autour de 8,5 millions d’euros par an, pourraient être rédhibitoires.

"Je peux simplement vous dire que Marseille est un top club européen et que nous le considérons comme tel."

Interrogé par Le Phocéen, Roger Wittman, son agent et également celui de Luiz Gustavo, a évoqué l’intérêt du club olympien. "Évidemment, on sait ce que représente l'Olympique de Marseille, mais on connait également tous les clubs à travers le monde qui aimeraient travailler avec Max, donc, à l'heure où je vous parle, tout reste ouvert pour lui", a-t-il expliqué, ajoutant: "Je peux simplement vous dire que Marseille est un top club européen et que nous le considérons comme tel."