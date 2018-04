Mercato OM: Deux joueurs plaisent au Torino

L'Olympique de Marseille réussit globalement une bonne saison puisque toujours en course pour une qualification en Ligue des champions via la Ligue 1, et concerné par les demi-finales de la Ligue Europa. Inévitablement, les performances des hommes de Rudi Garcia attirent l'intérêt d'autres formations, et selon les informations de Tuttosport, le Torino aurait dans l'idée de recruter deux joueurs de l'effectif phocéen.

Ainsi, Lucas Ocampos et Bouna Sarr plairaient beaucoup aux Piémontais, qui comptent déjà en leur sein trois anciens joueurs du championnat de France: Mbaye Niang, Nicolas Nkoulou et Salvatore Sirigu.