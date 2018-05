Mercato OM: Deux jeunes passent pros

Comme Yusuf Sari et Christopher Rocchia plus tôt dans la saison, Lucas Perrin et Sacha Marasovic ont signé leur tout premier contrat professionnel avec l’OM, ce lundi, en présence du président Jacques-Henri Eyraud et du directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Le premier est un défenseur central de 19 ans, Olympien depuis 15 ans maintenant. Le second est un milieu offensif de 20 ans, arrivé au club en janvier 2017 et grand artisan du parcours de l’OM jusqu’en finale de la Coupe Gambardella la saison passée.