Mercato OM: Cabella fait le point

Prêté la saison dernière à Saint-Etienne, Rémy Cabella a fait son retour à la Commanderie pour la reprise de l’entraînement. Malgré ses belles performances avec les Verts, l’ancien Montpelliérain ne devrait pourtant pas rester à l’OM, le club phocéen étant toujours décidé à s’en séparer lors du mercato estival.

Une situation dont l’international tricolore ne se formalise pas comme il l’a confié à France Football, rasséréné par sa bonne saison dans le Forez. "Quand tu sors d’une saison où tu as joué, où tu as été bon, où les gens t’ont redécouvert, t’es content, tu oublies le futur. Je suis quelqu’un qui vit au jour le jour. Tout le monde en Corse me demande : 'Alors le futur, pas trop inquiet ?' Non je ne suis pas inquiet. Je suis libéré dans ma tête. Après une saison comme ça, je suis tranquille", a-t-il expliqué.

Et Rémy Cabella d’enchaîner: "Je reprends avec Marseille, c’est mon contrat. Il me reste deux ans. Je suis un joueur prêté, je reviens dans mon club et je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais faire ma préparation, s’il faut discuter avec le coach, on le fera comme l’année dernière. S’il n’y a pas besoin de discuter, on ne le fera pas et je resterai à Marseille. Il n’y a aucun problème."