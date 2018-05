En fin de contrat avec l’OGC Nice, Mario Balotelli voit son nom revenir avec insistance du côté de Marseille. Mais si la presse italienne assurait la semaine dernière que son arrivée à l’OM était en bonne voie, cette piste serait pour le moins compliquée selon France Football.

D'après l’hebdomadaire, les Phocéens doivent en effet composer avec la concurrence de l’AS Rome et de Naples et l’international italien, relancé par ses deux saisons sur la Côte d’Azur, devrait réclamer bien plus que les 450 000 euros qu’il perçoit à Nice. Ce qui pourrait poser problème alors que l'OM est soumis aux contraintes du Fair-play financier.