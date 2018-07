Tout l'Olympique de Marseille attend avec impatience la signature de Mario Balotelli. L'attaquant de l'OGC Nice s'est présenté ce dimanche dans la cité phocéenne et est passé par le centre Robert Louid-Dreyfus, mais l'officialisation tarde, sans doute en raison d'un accord restant à trouver avec le Gym pour libérer l'international transalpin.

Interrogé sur l'arrivée à venir de l'ancien Intériste, Jordan Amavi ne cache pas son admiration pour le talent de celui qui devrait être son futur coéquipier chez les Ciel et Blanc, tout en se montrant prudent quant au comportement du premier concerné, précédé d'une réputation de joueur parfois ingérable. "C’est un très bon joueur. Après, il a son caractère. Sur le terrain, il n’y a rien à dire. La preuve, il a planté une vingtaine de buts la saison dernière. C’est un attaquant très efficace. On connaît tous ses qualités, il n’est plus à présenter, explique le latéral gauche dans les colonnes de Onze Mondial. Ensuite, il faudra voir le comportement qu’il aura avec nous. Il est certain que s’il vient, c’est pour apporter un plus. Et s’il apporte un plus, tant mieux. Tout est bon à prendre. Surtout les joueurs qui vont tirer l’équipe vers le haut".