Mercato OM: 10 M€ pour Balotelli, c'est trop cher...

Mario Balotelli est toujours attendu à l'Olympique de Marseille, mais la concrétisation tarde. Et pour cause, selon les informations de France Football, si l'attaquant transalpin a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec les Phocéens, les négociations entre les deux clubs continuent autour de l'indemnité de transfert.

Les Olympiens proposeraient 8 millions d'euros à l'OGC Nice pour obtenir le bon de sortie de l'international italien, là où le Gym de Jean-Pierre Rivère ne veut pas le lâcher à moins de 10 M€.