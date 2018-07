Mercato OL: Une offre qui ne se refuse pas pour Marcelo ?

Arrivé l’été dernier à Lyon, Marcelo pourrait repartir dès cet été. Ses performances sportives ne sont pas en cause, bien au contraire, mais l’offre formulée par West Ham pour recruter le Brésilien fait réfléchir les dirigeants lyonnais.

Un an seulement après avoir déboursé 7 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur du Besiktas, âgé de 31 ans, l’OL s’est en effet vu proposer près de 20 millions de la part des Hammers. Une offre à même de chambouler les plans olympiens qui pourraient devoir recruter non plus un mais deux défenseurs centraux. L’OL aurait d’ailleurs réactivé certaines pistes.