Mercato OL: Une offre de 45M€ pour Ndombélé

Tanguy Ndombélé n’en finit plus de susciter des convoitises. Recruté l’été dernier en provenance d’Amiens, le milieu de terrain est l’un des joueurs les plus courtisés de ce mercato estival. Manchester United, Manchester City, la Juventus Turin ou les PSG seraient parmi les clubs intéressés.

Tottenham est également sur les rangs. Et à en croire Paris United, les Spurs auraient soumis une offre de 45 millions d’euros à l’OL afin de s’attacher les services de l’ancien Amiénois, acheté 8 millions d’euros il y a un an. Offre refusée par les dirigeants lyonnais, qui continuent néanmoins de discuter avec les homologues londoniens et qui espèrent faire encore monter les enchères.