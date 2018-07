Mercato OL: Une ancienne piste refait surface

Mouctar Diakhaby pourrait ne pas être le seul défenseur central à quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Il pourrait en effet en être de même de Marcelo, pour qui West Ham serait prêt à débourser près de 20 millions d’euros.

De quoi contraindre l’OL à recruter non plus un mais deux défenseurs centraux. Les dossiers Mehdi Benatia et Yerry Mina toujours au point mort, les dirigeants lyonnais auraient d’ailleurs réactivé la piste menant au jeune Brésilien Lucas Verissimo.

A en croire la Gazeta Esportiva, l’OL serait le mieux placé pour recruter le défenseur de Santos et compterait l’observer lors des deux prochains matches du club pauliste les 25 et 29 juillet prochain.