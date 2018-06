Mercato OL: Un autre grand club sur Ndombele

Auteur d'une première saison impressionnante en Ligue 1 sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais (45 matches, un but, 7 passes décisives), Tanguy Ndombele, 21 ans seulement, suscite des convoitises aux quatre coins de l'Europe.

Ainsi, si son profil plaît particulièrement à l'Inter Milan, à Naples, à l'Atletico Madrid et au Barça, les clubs anglais semblent les plus séduits par le natif de Longjumeau. Après Chelsea et Tottenham, c'est Manchester United qui serait venu aux renseignements, selon le Manchester Evening News.

Les Red Devils pourraient profiter de la vente d'Ander Herrera à l'Athletic Bilbao, pour un peu plus de 30 millions d'euros, pour proposer une offre à l'OL pour son milieu de terrain. On parle de 40 millions d'euros. Mais même à ce prix-là, Jean-Michel Aulas ne semble pas disposé à laisser partir l'un de ses joyaux.