Mercato OL: Trois pépites très convoitées

Il y a du très beau monde sur trois joueurs de l'Olympique Lyonnais. Selon Téléfoot, le FC Barcelone, la Juventus et l'AS Rome suivent Ferland Mendy, Manchester City et Liverpool aiment beaucoup Houssem Aouar, tandis que Tanguy Ndombele a tapé dans l'oeil de Manchester United, Manchester City, la Juventus et le Real Madrid.

Tanguy Ndombele, Ferland Mendy et Houssem Aouar

2 décembre 2018