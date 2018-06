Mercato OL: Ndombélé a l'embarras du choix

Une saison et puis s'en va ? Arrivé en prêt à Lyon l'an passé, avec option d'achat à 8 millions d'euros, Tanguy Ndombélé pourrait ne pas rester dans le Rhône la saison prochaine. L'Olympique Lyonnais compte bien sûr lever l'option en question mais il pourrait revendre l'ancien Amiénois dans la foulée, lequel fut l'une des belles surprises du précédent exercice de Ligue 1. C'est en tout cas ce que croit savoir Le Progrès ce samedi, le journal rhodanien affirmant que les Gones pourraient en tirer entre deux et demi et trois fois le prix d'achat pour un joueur apparemment courtisé par le PSG, Liverpool, Manchester City, mais aussi Tottenham, la Juventus de Turin, Arsenal ou encore l'AS Rome. Rien que ça.