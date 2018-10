Mercato OL: Les prix flambent pour Ndombélé

Révélation de la saison dernière à l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé a encore franchi un palier depuis le début de l’exercice. A son avantage en Ligue des champions, avec notamment un but lors du déplacement à Hoffeinheim (2-2), l’ancien Amiénois a d’ailleurs connu sa première sélection en équipe de France.

De quoi évidemment attiser les convoitises. Notamment en Angleterre. Sur les tablettes de Manchester City et Tottenham depuis plusieurs mois, le milieu lyonnais serait ainsi désormais également dans le viseur de Chelsea et Manchester United selon le Daily Mirror. Un intérêt qui ferait monter sa cote en flèche. D'après le quotidien anglais, son transfert ne se négocierait pas à moins de 60 millions d’euros. Et ce alors que la somme de 45 millions d’euros était encore évoquée cet été.