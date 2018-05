Mercato OL: Les dernières indiscrétions

Avec quels joueurs l’Olympique Lyonnais disputera-t-il la C1 la saison prochaine ? A priori sans Nabil Fekir, son capitaine, en partance pour Liverpool. Maxwel Cornet et Jordan Ferri, qui ne font pas partie des premiers choix de Bruno Genesio, pourraient aller chercher ailleurs plus de minutes. Il faut aussi s’attendre au départ d’un Mapou Yanga-Mbiwa relégué en réserve et, selon L’Équipe de ce lundi, à celui de Mouctar Diakhaby (Valence, Southampton…).

En revanche, toujours d’après le journal, les révélations Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, suivies de près par de grands clubs européens (le FC Barcelone et Liverpool pour le premier, le Paris Saint-Germain et le Tottenham Hotspur pour le second) devraient être bloquées par l’OL, tout comme Lucas Tousart et Ferland Mendy.

Un OL qui a déjà recruté les jeunes Léo Dubois et Martin Terrier, respectivement 23 et 21 ans, et qui semble avoir la capacité économique de garder Memphis.