Mercato OL: Klopp ne veut plus de Fekir

Alors que le transfert de Nabil Fekir à Liverpool semblait acté avant la Coupe du monde, les enseignements de la visite médicale du Gone ont poussé les Reds à mettre brutalement fin au processus de recrutement. Le Mondial terminé et la France sacrée, l’international tricolore ne devrait pas avoir de seconde chance, le club de la Mersey étant visiblement rassasié dans ce mercato estival.

"Nous avons notre équipe à présent et c’est le plus important. Nous n’étions pas mauvais l’année passée mais nous devions nous renforcer, et c’est ce que nous avons essayé de faire pendant ce marché des transferts", dixit Jürgen Klopp, satisfait des recrutements successifs de Naby Keita, Fabinho, Shaqiri et Alisson.

"Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour la saison prochaine et je ne pense pas qu’on fera quelque chose de plus pendant le mercato. J'en suis presque sûr", conclut le coach allemand en marge de l’International Champions Cup.