Mercato OL: Fekir "au point mort" pour Aulas

Annoncé avec insistance du côté de Liverpool, Nabil Fekir, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2020, ne sera pas de sitôt fixé sur son avenir, à en croire son président.

"Le dossier est au point mort. Il n'y a pas du tout d'avancée. Le dossier ne se bouclera certainement pas pendant la Coupe du Monde et je ne pense pas qu'il y ait de changement avant le Mondial. On n'a pas fixé de prix de base car on n'a pas encore discuté de cela", a expliqué Jean-Michel Aulas en marge du lancement du compte à rebours de la Coupe du Monde féminine, qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019 et dont la finale aura lieu au Groupama Stadium.