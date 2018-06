Mercato OL: Depay sur le départ ?

Nabil Fekir pourrait ne pas être le seul à quitter l’Olympique Lyonnais. Alors que l’international tricolore est annoncé tout proche de Liverpool, pour peu que les Reds acceptent de débourser les 70 millions d’euros réclamés par Jean-Michel Aulas, Memphis Depay aurait donné son accord au Milan AC.

L’international néerlandais, auteur de 22 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, se serait entendu avec les Rossoneri sur un contrat de cinq ans et les Milanais doivent désormais convaincre l’OL de laisser partir l’ancien Mancunien, débarqué à Lyon à l’hiver 2017 pour 16 millions d’euros plus neuf millions d’euros de bonus.