Mercato OL: Aulas ferme la porte pour Marcelo

Malgré l'intérêt de West Ham, et la volonté du joueur de découvrir la Premier League, Marcelo devrait rester à Lyon une saison de plus. C'est en tout cas qu'a indiqué Jean-Michel Aulas à nos confrères de L'Equipe.

Cela n'empêche pas l'OL d'envisager de recruter un autre défenseur central, pour pallier le départ de Mouctar Diakhaby vers Valence.

'On en suit deux ou trois qui étaient à la Coupe du monde, explique Aulas. Mais plus on vise haut, plus c’est difficile. On est en concurrence avec de très grands clubs européens." L'OL serait ainsi sur les rangs pour le Colombien Yerry Mina (Barcelone).