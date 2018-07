Mercato OGCN: Une offre refusée pour Pléa

S'il a un bon de sortie, Alassane Pléa a repris l'entraînement avec l'OGC Nice cette semaine.

Le Borussia Mönchengladbach est très intéressé par l'attaquant de 25 ans, qui reste sur une saison à 21 buts (en 49 matches), et le joueur est tenté par une aventure en Bundesliga.

Sauf que, selon L'Equipe de ce jeudi, le club azuréen aurait refusé une première offre de 20 millions d'euros proposée par le Borussia. Les dirigeants azuréens en demanderaient 5 millions de plus et ne sont pas pressés pour un joueur qu est encore sous contrat jusqu'en 2021 et a une belle cote en Angleterre et en Espagne.