Mercato OGCN: Un nouveau défenseur débarque

Après l'arrivée du milieu de terrain brésilien Danilo Barbosa en provenance de Braga, l'OGC Nice a annoncé ce jeudi la signature d'un deuxième joueur.

Il s'agit du défenseur troyen, Christophe Hérelle, pisté depuis plusieurs mois par les Aiglons.

Le défenseur de 25 ans remplace numériquement Marlon Santos, non conservé par le club azuréen après un an de prêt et renvoyé au Barça. Le natif de Nice passera sa visite médicale lundi.