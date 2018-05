Mercato OGCN: Un milieu brésilien en approche

A défaut de connaître le nom de son prochain entraîneur, qui devrait être Patrick Vieira, fortement pressenti pour succéder à Lucien Favre, l'OGC Nice tient sans doute sa première recrue de l'été.

Selon Nice-Matin, le milieu de terrain de Braga, Danilo, est attendu ce lundi sur la Côte d'Azur pour passer sa visite médicale. Ce joueur de 22 ans, passé par Valence et Benfica, était le capitaine de la sélection brésilienne finaliste du Mondial U20 en 2015, où l'on retrouvait notamment Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Bordeaux), les Monégasques Gabriel Boschilia et Jorge, et le défenseur Marlon, prêté cette saison à Nice par le FC Barcelone.

Danilo pourrait être le successeur de Jean-Michaël Seri, probable partant cet été, trois ans après avoir été recruté par les Aiglons au Portugal.