Mercato OGCN: Un départ à 40M€ en bonne voie ?

Comme souvent ces dernières années, le mercato promet d’être animé à l’OGC Nice. En premier lieu dans le sens des départs puisque outre Mario Balotelli, Alassane Plea et Jean-Michael Seri devraient quitter le club azuréen.

Et un an après avoir failli rejoindre le Barça, c’est à Chelsea que devrait s’écrire la suite de la carrière de l’international ivoirien. A en croire RTL, le milieu niçois serait en effet en contacts très avancés avec les Blues. Et peu importe que Chelsea, tout comme Nice, n’ait pas encore trouvé son nouvel entraîneur, l’arrivée de Jean-Michael Seri serait un choix personnel de Roman Abramovitch, qui n’aura donc aucun mal à débourser les 40 millions souhaités par les Aiglons.