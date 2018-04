Mercato OGCN : L'agent de Balotelli vise la Premier League

Après deux saisons de qualité à l'OGC Nice, Mario Balotelli veut relever un nouveau challenge l'été prochain. Et puisque la Serie A ne lui tend pas les bras -il ne veut pas retourner à l'AC Milan ou à l'Inter Milan, alors que la Juventus Turin et le SSC Naples ne paraissent pas intéressés-, l'attaquant international transalpin viserait désormais un retour en Premier League, où il a par le passé porté les couleurs de Manchester City et du Liverpool FC.

Selon les informations du Daily Mirror, son agent Mino Raiola serait déjà à pied d'oeuvre dans le but de trouver une formation de l'élite anglaise susceptible d'accueillir l'international transalpin de 27 ans.