Les Aiglons font face à de nombreux intérêts pour plusieurs joueurs. Outre Mario Balotelli dans le viseur de l'OM ou Jean-Michael Seri plus que jamais sur le départ vers la Premier League, c'est Alassane Pléa qui est courtisé par plusieurs clubs. Après le Borussia Dortmund d'un certain Lucien Favre, c'est Tottenham qui semble avoir pris une longueur d'avance. Selon plusieurs médias anglais, les Spurs pourraient proposer plus de 20 millions d'euros dans cette opération.