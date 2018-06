Mercato OGC Nice:  Seri toujours pisté par Arsenal, Chelsea et Man City 

Jean-Michael Seri continue d'affoler les recruteurs. Et si le Barça la saison dernière avait été l'un des clubs très chauds, c'est désormais la Premier League qui est en pole position pour l'enrôler. Selon Sky Sports, trois clubs sont à la lutte, et pas des moindres: Arsenal, Chelsea et Manchester City. L'OGC Nice, qui demandait initialement 40 millions d'euros, peut se frotter les mains. A moins que le nouvel entraîneur, Patrick Vieira n'ait l'intention de le convaincre de rester une saison de plus.