Mercato Nice: Une 3e recrue officialisée

Nice a annoncé ce mardi soir sur Twitter la signature du latéral droit Youcef Attal. L'international algérien (22 ans, 4 sélections), "au profil offensif" et "à fort potentiel", arrive de Courtrai, en Belgique, et est la troisième recrue de l'été du club azuréen, après le milieu de terrain brésilien Danilo Barbosa et le défenseur central français Christophe Hérelle. La durée de son contrat n'est pas précisée.