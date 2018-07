Mercato Nice: Un nouveau club anglais dans la danse pour Seri

Convoité depuis plus d’un an par plusieurs clubs européens, annoncé un temps au FC Barcelone, puis à Chelsea, Jean Mickaël Seri serait aussi sur les tablettes de clubs plus modestes. West Ham s’était rapproché de l’OGC Nice à la fin du mois de juin, et selon les informations de Sky Sports, c'est désormais au tour de Fulham.

Les Cottagers viennent d’être promus en Premier league, après battu Aston Villa en finale de playoffs (1-0). Ils seraient passés à l’action auprès du club de la Côte d’Azur, tandis que Chelsea aurait décidé de régler son problème d’entraîneur avant de s’occuper du recrutement.

Selon The Mirror, la clause libératoire de 40M€ de Seri n’aurait plus que 8 jours de validité. Le milieu ivoirien est en contrat jusqu’en 2019 avec les Aiglons, avec qui il a disputé 103 matches de Ligue 1, marqué 12 buts et délivré 23 passes décisives en 3 saisons.