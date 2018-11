Mercato Nice: Mignolet dans le viseur ? 

Neuvième de Ligue 1, l'OGC Nice a bien redressé la barre après un début de saison compliqué. Pour autant, le club niçois chercherait toujours à se renforcer en vue du mercato hivernal et selon La Dernière Heure, les dirigeants des Aiglons auraient le gardien de Liverpool Simon Mignolet dans leur viseur. Toujours selon le média belge, Patrick Vieira ne serait pas convaincu par ses deux gardiens Walter Benitez et Yoan Cardinale et l'OGCN ferait même partie des clubs les mieux placés actuellement pour attirer le remplaçant d'Alisson Becker chez les Reds. A suivre...