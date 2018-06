Mercato Newcastle: Lejeune courtisé par un club espagnol 

Avec le possible départ de Clément Lenglet, le FC Séville est à la recherche d'un défenseur central. Et selon Estadio Deportivo, le club andalou aurait jeté son dévolu sur un autre Français, Florian Lejeune. Arrivé à Newcastle en provenance d'Eibar l'été dernier, le défenseur connait déjà Pablo Machin, le nouvel entraîneur de Séville, qui fut son coach à Girona entre 2014 et 2016.

Le club espagnol prévoit de faire une offre de 10M€ à Newcastle, mais cela pourrait ne pas être suffisant, puisque c'est la somme que le club avait dépensé il y a un an pour s'attacher les services du joueur.