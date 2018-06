Mercato Naples: Mertens avec Sarri à Chelsea ? 

Maurizio Sarri voudrait faire le voyage à Chelsea avec Dries Mertens. Le tacticien italien, qui devrait vraisemblablement entraîner le club londonien l'an prochain, le verrait parfaitement sur le côté droit d'un trio d'attaque avec Hazard et Morata, selon The Daily Telegraph. Auteur de 18 buts et 6 passes décisives en championnat cette saison, le Belge serait également courtisé par l'Atlético, le PSG ainsi que par des clubs chinois.

L'attaquant avait déjà été pisté par les Blues les étés précédents, mais il aurait été jugé trop vieux et trop cher. Mais si Willian venait à s'en aller cet été, le joueur de Naples pourrait être une solution offensive crédible, lui qui a déjà évolué trois saisons sous les ordres de Sarri.