Mercato Naples-Hamsik: "Ancelotti m'a dit qu'il avait besoin que je reste"

Annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ pour rejoindre la Super Ligue chinoise, le capitaine de Naples Marek Hamsik a annoncé dans une interview à Sky Sports qu’il resterait finalement dans le sud de l’Italie.

Dans un premier temps, le capitaine napolitain confirme qu'il souhaitait s'en aller ("Je ne vais pas le cacher, je voulais partir pour la Chine. J’avais envie de relever un nouveau défi"), avant d’expliquer qu’il n’était pas déçu de rester: "C’est un honneur pour moi de porter ce maillot et je donnerai tout sur le terrain jusqu’à la dernière minute".

Selon le milieu offensif slovaque, son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti l’aurait finalement convaincu de continuer: "Ancelotti m’a appelé plusieurs fois quand j’étais en vacances en Slovaquie. Il m’a dit qu’il ne voulait pas me voir partir et qu’il avait besoin de moi. Je crois qu’il est très content que je reste et moi aussi. C’est toujours bien quand un coach vous dit qu’il a besoin de vous".