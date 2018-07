Mercato Nantes: Un ancien international brésilien en renfort

Un nouveau visage au FC Nantes. Les Canaris ont annoncé ce mercredi la signature pour deux ans du latéral brésilien Fabio Da Silva, qui s'est engagé pour trois ans.

"C'est super, je suis très heureux. J'arrive à Nantes, dans un bon club. Je suis très heureux de rejoindre le FC Nantes, explique sur le site de son nouveau club le frère jumeau du Lyonnais Rafael, passé lui aussi par Manchester United. Je suis vraiment très impatient de m'entraîner et d'être prêt à aider mes coéquipiers dans le championnat français. Je les connais déjà un peu parce que j'ai vu des matches à la télé. Je connais quelques joueurs et pour être honnête, je suis très enthousiaste !"

L'ancien international brésilien (deux sélections en 2011) devrait évoluer sur le flanc droit en remplacement de Léo Dubois, parti à Lyon. Le FCN aurait déboursé environ deux millions d'euros pour recruter le joueur de Middlesbrough (D2 anglaise).

After 11 years in the UK I cannot wait to start this new challenge at @FCNantes I feel honoured to join this famous club and I look forward to helping Nantes achieve its goals. #AllezFCNantes Thanks to the team @KeySportsMGMT pic.twitter.com/FeIL2k7uNB