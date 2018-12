Mercato Nantes: Rongier ne dirait pas non à l'OL...

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier entame sa 5e saison en professionnel sur les bords de la Loire, poursuivant sa progression au point d’être courtisé par les grosses écuries de la Ligue 1, à l’image de l’OL et l’OM. En marge du déplacement à Saint-Etienne (3-0), vendredi soir en ouverture de la 15e journée, le pur produit nantais a une nouvelle fois ouvert la porte à un départ...

"Depuis que je suis pro, c'est l'effectif avec le plus de qualités dans lequel j'ai évolué. Je me sens bien ici, si j'ai la possibilité de voir plus haut, je n'hésiterai pas", a d’abord précisé le milieu de terrain de 23 ans sur RTL, avant d’évoquer un possible intérêt de Lyon: "c'est un excellent club, mais il n'y a pas que la France non plus. L'Espagne m'attire énormément..."