Mercato MU: Une offre folle pour un joueur du Napoli ?

A la recherche de renforts pour relancer son équipe et sauver sa place sur le banc de Manchester United, José Mourinho suit plusieurs joueurs à travers l'Europe. Selon le Sun, les Red Devils seraient ainsi prêts à mettre pas moins de 40 millions de Livres (un peu plus de 45 millions d'euros) pour recruter Faouzi Ghoulam dès le mois de janvier.

Une somme qui semble astronomique pour un joueur de 27 ans dont la valeur est estimée à environ 25 millions d'euros, mais ce dernier a l'avantage d'évoluer à un poste, celui d'arrière gauche, très recherché sur le marché des transferts. Autre atout non négligeable, l'international algérien a le même agent que Mourinho, à savoir le très célèbre Jorge Mendes.

Formé à Saint-Etienne, Ghoulam a rejoint le Napoli en 2014, où il s'est imposé, mais il n'a plus joué depuis près d'un an et une grave blessure au genou survenue en novembre 2017.