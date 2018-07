Mercato Monaco: Un nouveau prodige chipé au Barça !

L’AS Monaco n’en finit plus de préparer l’avenir en attirant de jeunes joueurs. Après le Lyonnais Willem Geubbels (16 ans) et les Rennais Wilson Isidor (18 ans) et Sofiane Diop (17 ans), le club de la Principauté s’apprête à officialiser l’arrivée du jeune Barcelonais Robert Navarro, considéré comme l’un des plus grands talents de la Masia.

A en croire El Mundo Deportivo, le jeune milieu offensif catalan, convoité par Manchester City et Arsenal, devrait s’engager pour trois saisons plus deux autres en option et l’officialisation de son arrivée pourrait intervenir dès ce lundi. L’Espagnol suit les traces de Jordi Mboula, arraché au Barça l’été dernier.