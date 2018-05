Mercato Monaco: Un nouveau départ à 30 M€ ?

Un an après la vague de départs qui avait notamment vu Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Benjamin Mendy ou Tiémoué Bakayoko quitter le Rocher, l’AS Monaco pourrait perdre de nouveaux éléments lors du prochain mercato estival. Plusieurs joueurs sont ainsi concernés parmi lesquels Fabinho, Thomas Lemar ou Djibril Sidibé.

Et à en croire la presse anglaise, le défensur tricolore plairait toujours autant en Angleterre en général et à Manchester United en particulier. Les Red Devils souhaiteraient aller vite et boucler l’affaire avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pour ce faire, les Mancuniens seraient ainsi prêts à débourser quelque 30 millions d’euros pour convaincre l’ASM de laisser partir son joueur.