Mercato Monaco: Un gros coup au milieu ?

Parmi les clubs de Ligue 1 les plus actifs depuis le début du mercato, l’AS Monaco s’est pour l’heure contenté de préparer l’avenir en recrutant parmi les jeunes joueurs les plus prometteurs d’Europe.

Le club de la Principauté n’en prépare moins également la saison prochaine et travaille notamment aux remplacements de Fabinho et Thomas Lemar, partis à leur tour. Et à en croire la presse espagnole, les Monégasques seraient bien placés pour faire de William Carvalho le successeur du Brésilien à la récupération.

L’ASM serait en tout cas tout proche d’un accord avec l’international portugais mais doit également composer avec la concurrence du Betis Séville et de l’Inter Milan, le club andalou s’étant déjà entendu avec le Sporting Lisbonne en proposant 15 millions d’euros. Une somme évidemment dans les cordes des vice-champions de France.