Mercato Monaco: Sidibé lui aussi à l'Atletico ?

A l’instar de son (ex-)coéquipier monégasque Thomas Lemar, Djibril Sidibé pourrait rallier cet été les rangs de l’Atletico Madrid. Le latéral droit de l’équipe de France serait en passe lui aussi de céder aux sirènes des Colchoneros, qui depuis ce jeudi soir ont du reste l’assurance de conserver Antoine Griezmann pour le prochain exercice. Selon As, un accord de principe aurait d’ores et déjà été trouvé entre le joueur et le club madrilène. L’indemnité de transfert avoisinerait les 25 millions d’euros.