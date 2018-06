Mercato Monaco: Le transfert de Lemar déjà bouclé ?

A en croire la Cadena Ser, l’Atlético Madrid serait en tout cas convaincu de la prochaine signature de l’international tricolore. A tel point que les Colchoneros lui auraient déjà réservé le numéro 10, porté cette saison par Yannick Carrasco avant qu’il ne rejoigne la Chine.

"C'est un top joueur. Je suis convaincu qu'il fera une Coupe du monde à la hauteur. Et là, on discutera du prix" Vadim Vasilyev

Reste néanmoins aux Madrilènes à s’entendre avec les dirigeants monégasques. Car si les vice-champions de France sont ouverts au départ de l’ancien Caennais, ils n’en attendent pas moins un joli chèque. Et la somme attendue pourrait encore grimper à la faveur de la Coupe du monde. "C'est un top joueur. Je suis convaincu qu'il fera une Coupe du monde à la hauteur. Et là, on discutera du prix", a d’ailleurs récemment déclaré Vadim Vasilyev.