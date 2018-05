Mercato Monaco: Grandsir est "intéressé"

Révélation de la saison troyenne en Ligue 1, Samuel Grandsir est courtisé. Le jeune attaquant (21 ans) aubois a confirmé mardi soir sur SFR Sport avoir discuté avec l'AS Monaco, séduit par son profil et prêt à passer à l'offensive une fois l'exercice de Ligue 1 terminée. "Pour l'instant, je ne pense qu'au maintien. On verra par la suite, je n'ai pas fait de choix. Monaco, c'est très intéressant", a précisé Grandsir, en fin de contrat en 2019 et auteur de 4 buts et 3 passes décisives pour sa première saison au sein de l'élite.