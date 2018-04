Mercato Monaco: Fabinho vers Manchester United ?

Un départ devenu inéluctable. Après avoir tenté de rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier, et d'avoir mis quelques semaines à digérer ce départ avorté vers le club de la capitale, Fabinho compte bien obtenir un bon de sortie lors de la prochaine fenêtre estivale. Selon The Sun, ce ne serait plus le PSG le mieux placé mais bien le Manchester United de José Mourinho. Le technicien portugais compte effectuer un grand ménage et apporter du sang neuf. Mais évidemment, malgré l'information du quotidien britannique, MU ne sera pas seul sur les rangs...