Mercato MHSC: Un ex-protégé de Bielsa débarque

Plus jeune joueur de l'histoire de l'OM, lorsqu'il a été lancé par Marcelo Bielsa en 2014 à 16 ans et trois mois, le milieu offensif a ensuite filé en Espagne mais s’est contenté des matches de l’équipe réserve. Il débutera également avec la 2e équipe du côté du MHSC.

"C'est un espoir qui s'est peut-être perdu en Espagne donc on va essayer de le relancer et ça ne peut être qu'une bonne surprise à la fois pour nous et pour lui", lance le président Laurent Nicollin.