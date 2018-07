Mercato Metz: Niakhaté à Mayence, c'est officiel

Moussa Niakhaté s'est engagé pour 5 saisons en faveur de Mayence. Le défenseur du FC Metz a préféré traverser le Rhin plutôt que la Manche, puisque plusieurs clubs anglais se montraient également intéressés par son profil. Il portera le numéro 19 dans le club allemand.

Le montant du transfert est évalué à 8M€, ce qui représente une très bonne opération financière pour les Grenats. Et Moussa Niakhaté devient ainsi la 3e vente la plus élevée du club, après Robert Pirès, parti à Arsenal pour 9M€ en 1998, et Ismaïla Sarr, recruté par Rennes pour 17M€ l'été dernier.

Cette saison, l'international français Espoirs (3 sélections) a disputé 35 matches de Ligue 1 avec Metz, mais n'a pu empêcher la relégation du club lorrain.