Mercato: Mascherano de retour au pays ?

A 34 ans, Javier Mascherano approche doucement mais sûrement de la fin de parcours... Exilé en Chine depuis janvier dernier, où il défend les couleurs du Hebei Fortune, le défenseur central ou milieu de terrain défensif pourrait bien ne pas s'éterniser sur le continent asiatique.

Et pour cause, selon les informations d'Olé, River Plate serait entré en discussion avec le principal intéressé et ses représentants, ce dans le but de le faire revenir là où sa carrière a débuté. Le natif de San Lorenzo avait en effet fait ses armes chez les Millonarios avant de rejoindre le Brésil et les Corinthians en 2005.